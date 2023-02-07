Зеленский и глава Минобороны Германии Писториус встретились в Киеве

Во вторник глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус прибыл в Киев с рабочим визитом, проведя переговоры с Владимиром Зеленским.

7 февраля пресс-служба президента Украины сообщила, что новый глава Министерства обороны Германии Борис Писториус посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским для личных переговоров. Во время общения с украинским лидером Писториус публично пообещал, что бундесвер поставит танки Leopard 2 A6 украинским войскам до конца марта.

Примечательно, что данная поездка Бориса Писториуса в Киев является первым заграничным визитом политика в качестве главы Минобороны ФРГ, что символизирует солидарность немецкого правительства с народом Украины.