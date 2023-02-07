Трамп оценил реакцию Байдена на инцидент с китайским аэростатом в США

Дональд Трамп выступил с критикой позиции Джо Байдена, который пытается оправдаться за обнаружение китайского разведывательного зонда в американском воздушном пространстве.

Бывший американский президент Дональд Трамп утверждает, что Джо Байден пытается избежать ответственности за обнаружение прилетевшего из Китая в США аэростата-шпиона. По словам Трампа, Байден утверждает, что во времена президентства республиканца разведывательные аэростаты были замечены над территорией Соединённых Штатов как минимум три раза.

Дональд Трамп заверил, что заявление Джо Байдена в корне не соответствует действительности, поскольку во время своего президентского срока представитель республиканской партии незамедлительно бы распорядился о перехвате китайских воздушных шаров.