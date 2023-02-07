«Газпром» продлил контракт на поставку газа в Беларуси в 2023-2025 годах

Администрация российской компании "Газпром" приняла решение о продлении срока действия контрактов по поставкам газа в Беларусь.

7 февраля официальный сайт российской нефтегазовой корпорации "Газпром" опубликовал сведения о том, что компания продлила действующие с Беларусью контракты по поставкам газа в эту страну, распространив их действия на промежуток времени с 2023 по 2025 год.

Ожидается, что ежегодно правительство Беларуси будет платить "Газпрому" 250 миллиардов рублей за поставку газа и 12 миллиардов газа за логистические издержки. Примечательно, что ранее Александр Лукашенко публично заявлял об обеспечении устойчивой энергобезопасности Беларуси в течение трёх следующих лет, поскольку поставка российского газа Минску будет производиться по фиксированной цене.