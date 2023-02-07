Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский своими указами ведет Украину к диктатуре

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что политика Владимира Зеленского ведет Украину к диктатуре.

По его словам, киевские власти намерены закрепиться у власти за счет продления военного положения и приказа о мобилизации.

Соскин уточнил, что такие указы демонстрируют: украинские мужчины становятся пушечным мясом.

Он подчеркнул, что прямо сейчас Украина переходит от военной автократии к диктатуре, что приведет к гражданским столкновениям.