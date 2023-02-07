Reuters: рейтинг Байдена приблизился к минимуму, достигнув 41 процента

Издание Reuters рассказало о рекордном падении рейтинга одобрения осуществляемой Джо Байденом политики среди американцев.

Новостное агентство Reuters со ссылкой на результаты социологического исследования компании Ipsos утверждает, что в 2023 году лишь 41 процент граждан Соединённых Штатов одобряют политику Джозефа Байдена, в то время как 65 процентов американских граждан уверены в том, что администрация Вашингтона действует неправильно.

По данным Ipsos, в предыдущем году 58 процентов американцев всецело доверяло решениям Байдена, что свидетельствует о падении его рейтинга одобрения.