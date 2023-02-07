МК: бойцы ВСУ под Марьинкой оказывают ожесточенное сопротивление под действием препаратов
2023-02-07 23:10
МК со ссылкой на российских военнослужащих пишет, что украинские военные под Марьинкой оказывают упорное сопротивление.
При этом солдаты ВС РФ объясняют, что причина заключается не в личной храбрости, а в приеме неких препаратов.
По их словам, под действием таких препаратов человек может не есть и не спать трое суток.
Российские военные рассказали, что бойцы ВСУ сдаются в плен только в том случае, если их командир или надзиратель сбежал.
Опубликовано: Светлана Репина