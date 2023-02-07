МК: бойцы ВСУ под Марьинкой оказывают ожесточенное сопротивление под действием препаратов

МК со ссылкой на российских военнослужащих пишет, что украинские военные под Марьинкой оказывают упорное сопротивление.

При этом солдаты ВС РФ объясняют, что причина заключается не в личной храбрости, а в приеме неких препаратов.

По их словам, под действием таких препаратов человек может не есть и не спать трое суток.

Российские военные рассказали, что бойцы ВСУ сдаются в плен только в том случае, если их командир или надзиратель сбежал.