Bloomberg: США хотят продать Польше РСЗО HIMARS и снаряды к нам на $10 млрд

Издание Bloomberg сообщило о намерениях Пентагона продать Минобороны Польши реактивные системы залпового огня HIMARS.

Журналисты информагентства Bloomberg со ссылкой на двух высокопоставленных представителей Белого дома сообщают, что Министерство обороны Соединённых Штатов хочет продать вооружённых силам Польши реактивные системы залпового огня HIMARS американского производства и боеприпасы к ним на общую сумму в 10 миллиардов долларов.

По данным репортёров Bloomberg, сотрудники агентства пытались связаться с представителями Госдепартамента для получения комментариев о будущей сделке между администрациями Вашингтона и Варшавой, однако в Госдепа отказались комментировать подобные слухи.