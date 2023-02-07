Кадыров предлагал Диазу 2 миллиона долларов за бой с Чимаевым в UFC

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил американскому бойцу Нейту Диазу два миллиона долларов за бой с Хамзатом Чимаевым.

Информационное агентство Captain Hardcore опубликовало интервью со шведским бойцом UFC чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым, который утверждает, что после того, как он провалил процедуру взвешивания перед боем с американцем Нейтом Диазом, он предлагал своему визами миллион долларов.

Позднее Чимаев заявил, что ему звонил Рамзан Кадыров, предлагая заплатить Диазу ещё два миллиона долларов, однако американский боец отказался.