Кадыров предлагал Диазу 2 миллиона долларов за бой с Чимаевым в UFC
2023-02-07 23:20
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил американскому бойцу Нейту Диазу два миллиона долларов за бой с Хамзатом Чимаевым.
Информационное агентство Captain Hardcore опубликовало интервью со шведским бойцом UFC чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым, который утверждает, что после того, как он провалил процедуру взвешивания перед боем с американцем Нейтом Диазом, он предлагал своему визами миллион долларов.
Позднее Чимаев заявил, что ему звонил Рамзан Кадыров, предлагая заплатить Диазу ещё два миллиона долларов, однако американский боец отказался.
Опубликовано: Ткачёв Андрей