Подоляк: ВСУ не используют оружие Запада для ударов по территориям РФ

Представитель офиса Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что украинские войска не намерены атаковать территорию России.

Вечером вторника Михаил Подоляк публично заявил, что вооружённые силы Украины не намерены атаковать территорию Российской Федерации во время военного конфликта. По данным Подоляка, ВСУ используют поставляемые западными странами вооружения исключительно в оборонительных целях.

Также Михаил Подоляк отметил, что в случае передачи дальнобойных ракет и истребителей Киеву со стороны Запада они будут задействованы только в контрнаступательных операциях.