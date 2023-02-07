Эрдоган посетит эпицентр зоны землетрясений в Турции 8 февраля

Тайип Эрдоган намеревается побывать в зоне землетрясений на территории Турции в среду.

Журналисты российского издания "РИА Новости" со ссылкой на информатора сообщают, что 7 февраля президент Турции Тайип Эрдоган планирует посетить регионы турецкого государства, побывав в местах, которые наиболее всего пострадали от серии мощных землетрясений, начавшихся в стране в минувший понедельник.

По данным Министерства здравоохранения Турции, с 6 по 7 февраля на территории данного государства от последствий землетрясений скончались более двух с половиной тысяч человек.