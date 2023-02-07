Kyodo News: Япония считает Курильские острова незаконно оккупированной территорией

В Японии начали употреблять в отношении Курильской островов термин "незаконно оккупированная территория".

В Японии снова прошел ежегодный "Общенациональный митинг за возвращение северных территорий". Участники приняли ряд заявлений.

По сообщению японского издания Kyodo News, члены митинга назвали Курильские острова "незаконно оккупированными территориями".Отметим, что в Японии эту формулировку не применяли с 2018 года.

"Неприемлемо, что четыре северных острова были незаконно оккупированы Советским Союзом 77 лет назад и остаются таковыми и сегодня", - говорится в тексте документа.