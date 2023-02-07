Гросси: Россия не могла передать Ирану свои ядерные технологии

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси уверен, что Иран не получал принадлежащие России технологии по производству ядерного оружия.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси утверждает, что не верит в способность России передать собственные ядерные технологии правительству Ирану, поскольку РФ является страной-участницей соглашения о нераспространении ядерных вооружений.

Также Гросси отметил, что в МАГАТЭ сразу же узнают, что Иран получит технологии по производству ядерного оружия от других стран, поскольку сотрудники агентства регулярно инспектируют иранские атомные объекты.