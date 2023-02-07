Гросси: Россия не могла передать Ирану свои ядерные технологии
2023-02-07 23:37
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси уверен, что Иран не получал принадлежащие России технологии по производству ядерного оружия.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси утверждает, что не верит в способность России передать собственные ядерные технологии правительству Ирану, поскольку РФ является страной-участницей соглашения о нераспространении ядерных вооружений.
Также Гросси отметил, что в МАГАТЭ сразу же узнают, что Иран получит технологии по производству ядерного оружия от других стран, поскольку сотрудники агентства регулярно инспектируют иранские атомные объекты.
Опубликовано: Ткачёв Андрей