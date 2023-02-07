Госдеп: США продадут Польше 18 установок HIMARS и боеприпасы на $10 млрд
2023-02-07 23:41
Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Польше американских РСЗО HIMARS.
В ночь на 8 февраля американский Госдепартамент опубликовал новый пресс-релиз, в котором сообщается, что ведомство согласовало сделку между Вашингтоном и Варшавой по продаже Польше восемнадцати реактивных систем залпового огня HIMARS и существенного количества боеприпасов для этих установок.
В пресс-релизе американского Госдепа также отмечается, что общая сумма сделки между Министерствами обороны США и Польши составляет десять миллиардов долларов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей