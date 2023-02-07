Во Франции сотни тысяч людей вступили в противостояние с полицией в знак несогласия с пенсионной реформой

Во многих городах Франции прошли массовое протесты несогласных с пенсионной реформой.

По всей Франции вот уже много дней не утихают массовые протесты. Люди недовольны намерением правительства страны провести пенсионную реформу.

Французские власти намерены увеличить пенсионный возраст. На фоне этого сотни тысяч людей во всех уголках страны вышли на массовые митинги.

Уже традиционно для Франции протестные мероприятие переросли в столкновения митингующих со представителями полиции.