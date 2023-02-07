Британия и Греция подписали новый договор об оборонном сотрудничестве

Министр обороны Греции Николаос Панайотопулос и его британский коллега Бен Уоллес подписали новое соглашение в оборонной сфере.

8 февраля пресс-служба греческого Министерства обороны сообщила, что глава ведомства Николаос Панайотопулос посетил Великобританию, где провёл встречу с британским министром обороны Беном Уоллесом.

По итогам переговоров Уоллес и Панайотопулос ратифицировали новое оборонное соглашение об "общем видении" и намерении усилить сотрудничество между Грецией и Британией с максимальным использованием ресурсов, предоставляемых блоком НАТО, членами которого являются оба государства.