Министр обороны ФРГ Писториус усомнился в возможной победе Украины

Глава германского оборонного ведомства заявил, что не уверен в победе Украины.

Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус дал интервью немецкому известному изданию Bild.

В нем он высказал свое мнение относительно ситуации на территории Украины. При этом Писториус заявил, что не уверен в победе Украины.

Также он добавил, что первые немецкие танки прибудут в расположение Вооруженных сил Украины уже в марте.