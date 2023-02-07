Министр обороны ФРГ Писториус усомнился в возможной победе Украины
2023-02-07 23:58
Глава германского оборонного ведомства заявил, что не уверен в победе Украины.
Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус дал интервью немецкому известному изданию Bild.
В нем он высказал свое мнение относительно ситуации на территории Украины. При этом Писториус заявил, что не уверен в победе Украины.
Также он добавил, что первые немецкие танки прибудут в расположение Вооруженных сил Украины уже в марте.
Опубликовано: Николай Скира