Пригожин допустил вариант ухода группы «Вагнера» в Африку

Российский бизнесмен допустил уход группы «Вагнера» в Африку, если услуги ЧВК не будут востребованы.

В группе "Вагнера" не обращают внимание на то, как освещаются действия ЧВК в средствах массовой информации, заявил российский бизнесмен Евгений Пригожин.

"Мне и моим бойцам не до изучения заявлений. Более важно то дело, которое мы делаем. Если наши услуги больше не будут нужны, то мы свернем деятельность в Украине и уйдем обратно в Африку", - сказал он.

Пригожин подчеркнул, что ему прежде всего важна польза, которую группа "Вагнера" может принести Родине.