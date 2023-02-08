Писториус назвал «гаданием на хрустальном шаре» вопрос о Крыме и Донбассе

Министр обороны Германии Борис Писториус ответил на вопрос журналиста о способности Украины вернуть Донбасс и Крым под контроль киева.

В среду глава немецкого оборонного ведомства Борис Писториус побывал в Киеве, проведя переговоры с Владимиром Зеленским, после чего пообщался с репортёром издания Bild. Во время разговора журналист поинтересовался, верит ли Писториус в способность солдат ВСУ вернуть Крым и территории Донбасса в состав Украины.

В ответ Борис Писториус заявил, что считает подобные вопросы "взглядом в хрустальный шар", поскольку прогнозировать будущее данных территорий трудно с учётом их законодательного присоединения к России.