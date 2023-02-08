Reuters: 65% американцев недовольны работой президента Байдена

Агентство Reuters совместно с компанией Ipsos провели опрос, который показал, что 65% американцев недовольны работой Джо Байдена.

41% респондентов считают, что Байден хорошо справляется с обязанностями президента США.

При этом большинство опрошенных указали, что под руководством Байдена страна движется в неправильном направлении.

В мае-июне уровень популярности Джо Байдена в США составлял 36%, а большую часть года он оставался на уровне 40%.