Reuters: 65% американцев недовольны работой президента Байдена
2023-02-08 00:13
Агентство Reuters совместно с компанией Ipsos провели опрос, который показал, что 65% американцев недовольны работой Джо Байдена.
41% респондентов считают, что Байден хорошо справляется с обязанностями президента США.
При этом большинство опрошенных указали, что под руководством Байдена страна движется в неправильном направлении.
В мае-июне уровень популярности Джо Байдена в США составлял 36%, а большую часть года он оставался на уровне 40%.
Опубликовано: Светлана Репина