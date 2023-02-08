Глава МО Германии Писториус: Я не уверен в том, что Украина победит
2023-02-08 00:21
В руководстве Германии не уверены в победе Украины в текущем конфликте с Россией.
Глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус в интервью немецкому изданию Bild рассказал о своем видении конфликта в Украине.
По словам Писториуса, он не уверен в том, что Вооруженные силы Украины смогут одержать победу в конфликте против Российской Федерации.
"Я не знаю, сможет ли Украина выиграть и вернуть Крым", - приводит Bild заявление немецкого министра.
Опубликовано: Николай Скира