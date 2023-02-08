В западных СМИ пишут, что украинские части теряют много людей в боях на Донбассе.

По заявлению авторитетного американского издания The New York Times, Вооруженные силы Украины несут большие потери в боях с частями РФ.

Из материала журналистов американской газеты следует, что морги в прифронтовой зоне уже не справляются с тем числом тел, которые поступают из зоны боевых действий.

"В одном из прифронтовых городов морг был забит телами украинских солдат в полиэтиленовых мешках, а в полевом госпитале носилки с ранеными положили в коридоре", - говорится в сообщении.