Издание Newsweek пишет, что у России достаточно оружия, чтобы несколько раз уничтожить весь земной шар.

Журналисты приводят слова эксперта по подводным лодкам из США Эйч Ай Саттона, который утверждает, что российские ядерные беспилотники «Посейдон» представляют собой новый класс оружия.

Саттон указывает на уникальность ядерной «мегаторпеды», аналогов которой нет ни у одной страны.

Военный эксперт Дэниэл Дэвис уточняет, что «Посейдон» может уничтожать военно-морские базы и крупные надводные корабли, а также прибрежные города.