Вучич: США придется передать истребители F-16 Украине

Президент Сербии Александр Вучич считает, что на Украине не удастся избежать полной эскалации конфликта.

По его словам, даже самые мощные боевые танки, которые передает Украине Запад, не помогут ВСУ одержать победу.

В связи с этим американскому правительству придется отправить Украине истребители F-16, и это приведет к увеличению масштабов конфликта.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден высказался против передачи Украине самолетов-истребителей.