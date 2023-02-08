Le Figaro: Запад ошибся в оценке взаимодействия Китая и России
2023-02-08 00:51
Издание Le Figaro опубликовало статью аналитика Института исследований безопасности Евросоюза Алис Экман о сближении России и Китая.
Эксперт утверждает, что коллективный Запад недооценил способность России и Китая к партнерству.
По мнению Экман, из-за поставок оружия на Украину из стран НАТО власти Китая подумали, что такое же противостояние возможно между Западом и Пекином из-за Тайваня.
В результате Китай и Россия активно строят сотрудничество на основании солидарности и общей идеологии.
Опубликовано: Светлана Репина