Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Украина использует западное оружие только для обороны

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина использует западное оружие исключительно для обороны.

Он подчеркнул, что украинские военные не наносят удары по России, а штурмовики и ракеты большой дальности нужны для контрнаступления.

По словам Подоляка, западное оружие используется для уничтожения складов противника и деоккупации территорий.

Ранее сообщалось, что Запад может вынудить Украину подписать соглашение, по которому поставляемое оружие не может использоваться для ударов по России.