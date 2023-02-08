Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Украина использует западное оружие только для обороны
2023-02-08 00:56
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина использует западное оружие исключительно для обороны.
Он подчеркнул, что украинские военные не наносят удары по России, а штурмовики и ракеты большой дальности нужны для контрнаступления.
По словам Подоляка, западное оружие используется для уничтожения складов противника и деоккупации территорий.
Ранее сообщалось, что Запад может вынудить Украину подписать соглашение, по которому поставляемое оружие не может использоваться для ударов по России.
Опубликовано: Светлана Репина