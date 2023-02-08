Глава Минобороны ФРГ Писториус: до конца марта на Украину поступят 14 танков Leopard 2
2023-02-08 01:07
Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что до конца марта на Украину поступят 14 немецких танков Leopard 2.
Он рассказал, что провел встречу с украинскими военными, которые войдут в состав экипажей этих танков.
Писториус уточнил, что военные в ближайшее время отправятся в Германию, где будут проходить обучение.
Ранее сообщалось, что Нидерланды вместе с ФРГ и Данией передадут Украине около 100 танков Leopard 1.
Опубликовано: Светлана Репина