Глава Минобороны ФРГ Писториус: до конца марта на Украину поступят 14 танков Leopard 2

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что до конца марта на Украину поступят 14 немецких танков Leopard 2.

Он рассказал, что провел встречу с украинскими военными, которые войдут в состав экипажей этих танков.

Писториус уточнил, что военные в ближайшее время отправятся в Германию, где будут проходить обучение.

Ранее сообщалось, что Нидерланды вместе с ФРГ и Данией передадут Украине около 100 танков Leopard 1.