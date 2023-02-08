Пентагон: министр обороны Китая отказался разговаривать с американским коллегой о сбитом аэростате
2023-02-08 01:17
В Пентагоне сообщили, что глава ведомства Ллойд Остин хотел связаться с китайским коллегой по защищенным каналам.
Он планировал обсудить вопросы, связанные со сбитым над Соединенными Штатами китайским аэростатом.
Однако запрос на такой разговор был отклонен Китаем. При этом в Пентагоне по-прежнему рассчитывают на сохранение коммуникаций между двумя странами.
Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не планируют разрывать связи с Китаем из-за аэростата.
Опубликовано: Светлана Репина