Национальный архив США рассекретил данные об обещании Клинтона Ельцину

Американский национальный архив обнародовал стенограмму телефонного разговора между Биллом Клинтоном и Борисом Ельциным двадцатилетней давности.

8 февраля Национальный архив Соединённых Штатов впервые представил широкой общественности стенограмму телефонной беседы между Борисом Ельциным и Биллом Клинтоном спустя несколько дней от назначения американским преидентом.

Разговор состоялся 23 января 1993 года, и в нём Клинтон обещает, что вместе с Ельциным они создадут самое тесное сотрудничество между Вашингтоном и Москвой.

Также в разговоре Билл Клинтон сообщил Борису Ельцину, что он принял решение назначить Строба Толботта ответственным для оценки возможности усиления американо-российского сотрудничества. Вместе с тем известно, что спустя две недели, 6 января, Толботт назвал Россию и СССР "самым большим беспорядком" в мире.