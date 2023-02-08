The Guardian: в Евросоюзе разгорается скандал из-за утечки данных о визите Зеленского
2023-02-08 01:34
Издание The Guardian сообщает, что чиновники Евросоюза допустили утечку информации о возможном визите Зеленского и теперь обвиняют друг друга в сливе данных.
Первыми о визите сообщили итальянские СМИ, это было за 48 часов до запланированной поездки Зеленского.
Между тем визит Владимира Зеленского в США до последнего держали в строжайшем секрете, не допуская утечек информации.
Глава Евросовета Шарль Мишель обвиняет в утечке информации Европарламент. Теперь возникли сомнения в целесообразности визита Зеленского из соображений безопасности.
Опубликовано: Светлана Репина