The Guardian: в Евросоюзе разгорается скандал из-за утечки данных о визите Зеленского

Издание The Guardian сообщает, что чиновники Евросоюза допустили утечку информации о возможном визите Зеленского и теперь обвиняют друг друга в сливе данных.

Первыми о визите сообщили итальянские СМИ, это было за 48 часов до запланированной поездки Зеленского.

Между тем визит Владимира Зеленского в США до последнего держали в строжайшем секрете, не допуская утечек информации.

Глава Евросовета Шарль Мишель обвиняет в утечке информации Европарламент. Теперь возникли сомнения в целесообразности визита Зеленского из соображений безопасности.