Банк России: в январе международные резервы РФ выросли на 2,59%
2023-02-08 01:39
Банк России сообщает, что в январе международные резервы РФ выросли на 15,046 млрд долларов или на 2,59%.
В сравнении с 1 февраля 2022 года международные резервы России увеличились на 5,3% или на 33,172 млрд долларов.
В состав международных резервов входят валютные активы, монетарное золото, спецправа заимствования и ценные бумаги.
Ранее сообщалось, что одной из причин роста международных резервов России стало возобновление действия бюджетного правила.
Опубликовано: Светлана Репина