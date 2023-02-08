Банк России: в январе международные резервы РФ выросли на 2,59%

Банк России сообщает, что в январе международные резервы РФ выросли на 15,046 млрд долларов или на 2,59%.

В сравнении с 1 февраля 2022 года международные резервы России увеличились на 5,3% или на 33,172 млрд долларов.

В состав международных резервов входят валютные активы, монетарное золото, спецправа заимствования и ценные бумаги.

Ранее сообщалось, что одной из причин роста международных резервов России стало возобновление действия бюджетного правила.