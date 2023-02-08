FT: ВСУ расходуют запас артснарядов одной страны европейской страны за день

Издание Financial Times рассказало о количестве артиллерийских боеприпасов, которые украинские войска тратят за сутки.

Ночью 8 февраля журналисты международного новостного агентства Financial Times сообщили, что за один день активных боевых действий солдаты вооружённых сил Украины расходуют от пяти до шести тысяч снарядов для артиллерийских орудий. По данным аналитиков FT, подобное количество боеприпасов сопоставимо с запасом среднестатистического европейского государства в мирное время.

Примечательно, что ранее Владимир Путин публично заявил о готовности России ответить на поставки немецких и американских танков украинским войскам.