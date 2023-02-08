Боррель: ЕС выступает за мирное урегулирование в Приднестровье без изменения границ Молдовы
2023-02-08 01:44
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз поддерживает мирное урегулирование в Приднестровье и сохранение границ Молдовы.
Он отметил, что ЕС выступает за диалог между Приднестровьем и Молдовой по всем спорным вопросам.
Боррель уточнил, что речь идет о сохранении территориальной целостности Молдовы и предоставления специального статуса Приднестровью.
Он также отметил, что Евросоюз продолжает диалог с Молдовой по поводу евроинтеграции.
Опубликовано: Светлана Репина