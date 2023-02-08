Боррель: ЕС выступает за мирное урегулирование в Приднестровье без изменения границ Молдовы

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз поддерживает мирное урегулирование в Приднестровье и сохранение границ Молдовы.

Он отметил, что ЕС выступает за диалог между Приднестровьем и Молдовой по всем спорным вопросам.

Боррель уточнил, что речь идет о сохранении территориальной целостности Молдовы и предоставления специального статуса Приднестровью.

Он также отметил, что Евросоюз продолжает диалог с Молдовой по поводу евроинтеграции.