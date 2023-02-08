La Repubblica: землетрясение в Турции может стать концом правления Эрдогана

Издание La Repubblica пишет, что землетрясение, случившееся в Турции, может повлиять на итоги президентских выборов в стране.

Автор статьи утверждает, что стихийное бедствие может стать концом 20-летнего правления Эрдогана.

Однако возможен и другой вариант, при котором нынешний турецкий лидер только укрепит свои позиции.

За последние несколько дней в Турции произошла череда землетрясений. В некоторых регионах страны введено чрезвычайное положение.