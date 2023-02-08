Минздрав Сирии: число погибших от землетрясения возросло до 1250

Сирийское Министерство здравоохранения опубликовало обновлённые сведения о количестве погибших в стране от последствий землетрясения.

8 февраля Минздрав Сирии опубликовал пресс-релиз, в рамках которого сообщил, что глава ведомства Хасан Мухаммед аль-Габаш посетил Латакию, где получил достоверную информацию об увеличении численности погибших в результате серии землетрясений в стране до 1250 человек.

По данным аль-Габаша, к настоящему моменту в учреждения здравоохранения за медицинской помощью после землетрясений обратились 2054 жителя Сирии.