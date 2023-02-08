Daily Mail: во Франции введут «порнопаспорта» для просмотра контента для взрослых

Издание Daily Mail сообщает, что во Франции планируется ввести «порнопаспорта», по которым можно будет просматривать откровенный контент в интернете.

Нововведение предложил министр цифровых технологий Жан-Ноэль Барро, его планируется реализовать к сентябрю.

Сообщается, что основная цель введения «порнопаспортов» заключается в защите несовершеннолетних в интернете.

Для просмотра соответствующего контента пользователям необходимо будет установить на телефон приложение и получить в нем цифровой сертификат с кодом.