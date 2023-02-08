Fox News: В Сенате США сомневаются в участии Байдена в президентских выборах

Телеканал Fox News со ссылкой на сенатора-республиканца Теда Круза сообщает, что Байден может отказаться от участия в президентских выборах 2024 года.

Круз заявил, что Байден не обирается баллотироваться от Демократической партии на предстоящих выборах.

По его мнению, вице-президент Камала Харис также не будет кандидатом от демократов.

Круз напомнил, что Харрис отвечала за южную границу США, где в последнее время возникли существенные проблемы.