Fox News: В Сенате США сомневаются в участии Байдена в президентских выборах
2023-02-08 01:58
Телеканал Fox News со ссылкой на сенатора-республиканца Теда Круза сообщает, что Байден может отказаться от участия в президентских выборах 2024 года.
Круз заявил, что Байден не обирается баллотироваться от Демократической партии на предстоящих выборах.
По его мнению, вице-президент Камала Харис также не будет кандидатом от демократов.
Круз напомнил, что Харрис отвечала за южную границу США, где в последнее время возникли существенные проблемы.
Опубликовано: Светлана Репина