Архив США рассекретил предупреждения Иглбергера о риске конфликта в Украине

В среду Национальный архив США впервые раскрыл предупреждения бывшего госсекретаря Лоуренса Иглбергера о возможности начала украинского конфликта.

8 февраля пресс-служба Национального архива Соединённых Штатов сообщила, что бывший американский госсекретарь Лоуренс Иглбергер, занимавший данную должность при президентстве Джорджа Буша-старшего, провёл предварительную беседу с Уорреном Кристофером, который должен был его сменить на данном посту при администрации Билла Клинтона.

По данным американского Архива, Иглбергер предупредил Кристофера, что после распада Советского Союза существует риск начала военного конфликта между Россией и бывшими странами СССР.

При этом Лоуренс Иглбергер заявил Уоррену Кристоферу, что начало боевых действий между Украиной и Россией будет самым опасным развитием событий для постсоветского пространства.