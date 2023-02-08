Лидер Pink Floyd Роджер Уотерс выступит на заседании Совбеза ООН по Украине
Один из основателей музыкальной группы Pink Floyd Роджер Уотерс будет докладчиком на заседании Совета безопасности ООН, посвящённому украинскому конфликту.
В среду журналисты российского информагентства "РИА Новости" со ссылкой на инсайдера в Совете безопасности Организации Объединённых наций сообщили, что сооснователь и один из лидеров музыкального коллектива Pink Floyd Роджер Уотерс выступит с личным докладом на заседании Совбеза ООН по Украине, которое состоится 24 февраля.
Примечательно, что Уотерс поддерживает России в вопросе проведения спецоперации и неоднократно критиковал глав западных стран за предоставление военной и финансовой помощи Киеву.
Позднее бывший российский президент Дмитрий Медведев отметил активную гражданскую позицию Роджера Уотерса, признавшись, что сам он всегда любил творчество группы Pink Floyd.
Опубликовано: Ткачёв Андрей