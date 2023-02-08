Variety: в Гонконге заблокировали серию «Симпсонов» с критикой китайского правительства

2023-02-08 02:08

Сервис Disney+ в Гонконге не показал одну серию «Симпсонов», в которой критикуется китайское правительство.

По информации Variety, речь идет о серии «One Angry Lisa» («Сердитая Лиза»).

В одном из эпизодов инструктор по физкультуре предлагает посмотреть на чудеса Китая: биткоин-шахты и исправительно-трудовые лагеря, где дети делают смартфоны.

Гонконг является особым административным районом Китая, имеющим определенную тепень незавиимости. 

Опубликовано: Светлана Репина









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