Variety: в Гонконге заблокировали серию «Симпсонов» с критикой китайского правительства
2023-02-08 02:08
Сервис Disney+ в Гонконге не показал одну серию «Симпсонов», в которой критикуется китайское правительство.
По информации Variety, речь идет о серии «One Angry Lisa» («Сердитая Лиза»).
В одном из эпизодов инструктор по физкультуре предлагает посмотреть на чудеса Китая: биткоин-шахты и исправительно-трудовые лагеря, где дети делают смартфоны.
Гонконг является особым административным районом Китая, имеющим определенную тепень незавиимости.
Опубликовано: Светлана Репина