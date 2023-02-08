Депутат Госдумы Журавлев: Арестович сбежал с тонущего корабля

Первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев заявил, что бывший советник главы офиса Зеленского Арестович начал говорить правду.

По мнению Журавлева, такое изменение риторики объясняется очень просто: Арестович бежит с тонущего корабля.

Парламентарий назвал бывшего советника ОПУ умным и хитрым, отметив, что он быстро сориентировался и теперь говорит правду, даже если она неприятна Киеву.

Журавлев отметил, что Запад начинает уставать от украинского конфликта.