Депутат Госдумы Журавлев: Арестович сбежал с тонущего корабля
2023-02-08 02:18
Первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев заявил, что бывший советник главы офиса Зеленского Арестович начал говорить правду.
По мнению Журавлева, такое изменение риторики объясняется очень просто: Арестович бежит с тонущего корабля.
Парламентарий назвал бывшего советника ОПУ умным и хитрым, отметив, что он быстро сориентировался и теперь говорит правду, даже если она неприятна Киеву.
Журавлев отметил, что Запад начинает уставать от украинского конфликта.
Опубликовано: Светлана Репина