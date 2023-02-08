SCMP: Тайвань испытал крылатую ракету, способную достичь городов Китая

Тайваньские войска успешно испытали новую ракету, которая в состоянии поразить некоторые китайские города.

В среду китайская газета South China Morning Post сообщила, что вооружённые силы Тайваня провели успешное испытание модифицированной крылатой ракеты Hsiung Feng IIE класса "земля - земля". Известно, что новое тайваньское оружие способно преодолевать дистанцию в 1200 километров.

Подобные параметры позволяют разработанной в Тайване ракете Hsiung Feng IIE поразить город Циндао в районе восточного побережья материковой части Китая или город Ухань в центральной области КНР.