SCMP: Тайвань испытал крылатую ракету, способную достичь городов Китая
2023-02-08 03:21
Тайваньские войска успешно испытали новую ракету, которая в состоянии поразить некоторые китайские города.
В среду китайская газета South China Morning Post сообщила, что вооружённые силы Тайваня провели успешное испытание модифицированной крылатой ракеты Hsiung Feng IIE класса "земля - земля". Известно, что новое тайваньское оружие способно преодолевать дистанцию в 1200 километров.
Подобные параметры позволяют разработанной в Тайване ракете Hsiung Feng IIE поразить город Циндао в районе восточного побережья материковой части Китая или город Ухань в центральной области КНР.
Опубликовано: Ткачёв Андрей