«РИА Новости»: артиллеристы ЗВО срывают до 20 атак армии Украины в день

Российские артиллеристы из Западного военного округа рассказали об ежедневном отражении украинских атак в зоне проведения спецоперации.

Утром среды военкоры издания "РИА Новости" пообщались с российским артиллеристом из Западного военного округа, который командует гаубицей "Мста-Б".

По словам опрошенного, получив оперативное сообщение о местоположении противника от разведчиков, расчёты российской артиллерии обычно выдвигаются на ударные позиции, после чего наносят удар по силам ВСУ и возвращаются в прежние места дислокации.

Командующий гаубичной пушкой "Мста-Б" утверждает, что ежедневного он и его сослуживцы наносят удары по скоплению сил украинской армии от 15 до 20 раз, тем самым срывая попытки наступления армии неприятеля.