«РИА Новости»: артиллеристы ЗВО срывают до 20 атак армии Украины в день
2023-02-08 04:10
Российские артиллеристы из Западного военного округа рассказали об ежедневном отражении украинских атак в зоне проведения спецоперации.
Утром среды военкоры издания "РИА Новости" пообщались с российским артиллеристом из Западного военного округа, который командует гаубицей "Мста-Б".
По словам опрошенного, получив оперативное сообщение о местоположении противника от разведчиков, расчёты российской артиллерии обычно выдвигаются на ударные позиции, после чего наносят удар по силам ВСУ и возвращаются в прежние места дислокации.
Командующий гаубичной пушкой "Мста-Б" утверждает, что ежедневного он и его сослуживцы наносят удары по скоплению сил украинской армии от 15 до 20 раз, тем самым срывая попытки наступления армии неприятеля.
Опубликовано: Ткачёв Андрей