Бундесвер списал свой последний Leopard 1 20 лет назад, теперь их восстановят для ВСУ

В совместном заявлении минобороны Нидерландов и Дании говорится, что обе страны участвуют в поставке Leopard 1 Украине.

«Дания, Германия и Нидерланды поставят отремонтированные Leopard 1A5 из промышленных запасов», — говорится в сообщении. Инициатива открыта для других стран. Бельгия уже выразила заинтересованность в участии.

Leopard 1 — первый основной боевой танк, построенный для немецкой армии после Второй мировой войны. С 1965 до середины 1980-х годов было произведено 4700 экземпляров. Бундесвер списал свой последний Leopard 1 20 лет назад.

После продолжительных дебатов две недели назад правительство ФРГ приняло решение предоставить Украине более современные основные боевые танки Leopard 2 и разрешить союзникам поставлять эту модель танка, разработанную в Германии. Но в итоге решили поставить более раннюю модель «Леопардов».

В Украину также должны поступить бронетранспортеры Marder и зенитно-ракетный комплекс Patriot.