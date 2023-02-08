ООН сообщил о более 7000 жертв конфликта на Украине среди мирного населения

Более 7 тысяч мирных жителей погибли в конфликте на Украине, заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

«Трагедия продолжается, и конца ей не видно», - заявил Гриффитс, выступая на заседании Совбеза ООН, посвященном ситуации на Украине.

Он также отметил в своем докладе, что на сегодняшний день более 13 млн украинцев покинули свои дома.

Более восьми миллионов жителей страны нашли убежище за границей, остальная часть рассматривается ООН, как лица перемещенные внутри страны.