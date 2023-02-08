В Новой Зеландии нашли три тонны кокаина, плавающие в море

Полиция сообщает, что наркотики, которых хватило бы на 30 лет потребления в Новой Зеландии, были найдены в Тихом океане и, скорее всего, предназначались для Австралии.

Власти Новой Зеландии обнаружили 3,2 тонны кокаина на сумму более 300 миллионов долларов в Тихом океане во время проведения операции таможни и Сил обороны.

«81 тюк дрейфовал в сотнях километров к северо-западу от Новой Зеландии», рассказали участники спецоперации в СМИ.

Сообщается, что операция была организована на освнове разведывательных данных альянса Five Eyes, в который кроме Новой Зеландии входят Австралия, США, Канада и Великобритания.

