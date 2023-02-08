WSJ показало масштабы разрушений в Турции на снимках с авиации и из космоса

Аэрофотосъемка и спутниковые снимки показывают масштабы ущерба от землетрясения в Турции, сообщает WSJ.

Издание публикует некоторые снимки, представленные различными организациями мониторинга в Европе и США.

Напомним, что в результате разрушительной серии землетрясений в Турции и Сирии погибло более восьми тысяч человек.

Более 40 тысяч жителей приграничных регионов двух стран получили травмы.

Землетрясение разрушило инфраструктуру и многие тысячи строений, не пощадив даже древние памятники зодчества.

