Мадонна появилась на Грэмми с неестественным опухшим лицом

Исполнительница Мадонна недовольна тем, что окружающие уделяют слишком много внимания ее снимкам крупным планом. Почему так происходит?

Известную исполнительницу Мадонну обвиняют в том, что в последние годы она слишком увлеклась пластикой лица.

Ничего удивительного в том, что новые снимки поп-дивы, на которых она выглядит неестественно, вызывают удивление у окружающих.