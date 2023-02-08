Мадонна появилась на Грэмми с неестественным опухшим лицом

2023-02-08 10:52

Исполнительница Мадонна недовольна тем, что окружающие уделяют слишком много внимания ее снимкам крупным планом. Почему так происходит?

Известную исполнительницу Мадонну обвиняют в том, что в последние годы она слишком увлеклась пластикой лица.

Ничего удивительного в том, что новые снимки поп-дивы, на которых она выглядит неестественно, вызывают удивление у окружающих.

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    На недавней церемонии награждения музыкальной премии "Грэмми" 64-летняя знаменитость поразила публику неестественно гладким и нездоровым одутловатым лицом.

Опубликовано: Наталья Гончарова









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