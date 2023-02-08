Мадонна появилась на Грэмми с неестественным опухшим лицом
2023-02-08 10:52
Исполнительница Мадонна недовольна тем, что окружающие уделяют слишком много внимания ее снимкам крупным планом. Почему так происходит?
Известную исполнительницу Мадонну обвиняют в том, что в последние годы она слишком увлеклась пластикой лица.
Ничего удивительного в том, что новые снимки поп-дивы, на которых она выглядит неестественно, вызывают удивление у окружающих.
-
На недавней церемонии награждения музыкальной премии "Грэмми" 64-летняя знаменитость поразила публику неестественно гладким и нездоровым одутловатым лицом.
Опубликовано: Наталья Гончарова