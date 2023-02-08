Байден: спецоперация России на Украине стала «испытанием на века»

Президент США Джозеф Байден назвал спецоперацию России на Украине «испытанием на века», пообещав поддержку киевскому режиму.

В среду, 8 февраля 2023 года, президент Соединённых Штатов Джозеф Байден во время своего выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны» заявил о том, что специальная военная операция России на Украине стала испытанием как для Вашингтона, так и для всего мира.

Помимо прочего, Байден лично обратился к присутствующей на мероприятии послу Украины в США Оксане Маркаровой, пообещав, что Белый дом будет продолжать оказывать киевскому режиму всю необходимую помощь «столько, сколько нужно».