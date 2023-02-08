Лоза призвал искупать украинцев в святой воде после того, как они массово злорадствовали по поводу землетрясения в Турции
2023-02-08 11:04
Известный российский исполнитель и композитор Юрий Лоза был шокирован, как и многие другие люди во всем мире, реакцией украинцев на землетрясение в Турции.
Популярный в России певец Юрий Лоза, наблюдая за тем, как украинцы радуются землетрясению в Турции, призвал "побрызгать их святой водой".
Свое злорадство по поводу катастрофы в турецком государстве представители Украины объяснили тем, что это наказание туркам за поддержку РФ в ситуации с СВО.
Лоза назвал поведение украинского народа в данной ситуации "сатанизмом".
Опубликовано: Наталья Гончарова