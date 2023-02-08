Sky News: президент Украины Зеленский посетит Великобританию и встретится с премьером Сунаком

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский посетит Великобританию, где состоится его встреча с премьер-министром страны Риши Сунаком.

Об этом сообщил телеканал Sky News, ссылаясь на источник в канцелярии премьера Британии.

Также запланирована встреча Владимира Зеленского с украинскими военнослужащими, которые проходят обучение на британских военных базах, передает РИА Новости.

Официального подтверждения этой информации пока что не поступало.