Sky News: президент Украины Зеленский посетит Великобританию и встретится с премьером Сунаком
2023-02-08 11:50
8 февраля президент Украины Владимир Зеленский посетит Великобританию, где состоится его встреча с премьер-министром страны Риши Сунаком.
Об этом сообщил телеканал Sky News, ссылаясь на источник в канцелярии премьера Британии.
Также запланирована встреча Владимира Зеленского с украинскими военнослужащими, которые проходят обучение на британских военных базах, передает РИА Новости.
Официального подтверждения этой информации пока что не поступало.
Опубликовано: Наталья Замечалова